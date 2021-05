في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هذه هي رسالة نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، دعمه الكامل لحرية الصحافة والتعبير في الإقليم.

وقال بارزاني في تغرية على صفحته في تويتر، "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أجدد دعمي الكامل لحرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان".

وأضاف رئيس الإقليم، "سنواصل العمل من أجل بناء صحافة حرة ومهنية وأخلاقية، لأنها ركيزة قوية لديمقراطيتنا".

On World Press Freedom Day, I reiterate my full support to freedom of press and expression in the Kurdistan Region. We will continue to work towards building a free, professional and ethical journalism, as it is a strong pillar of our democracy.