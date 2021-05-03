سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هذه هي رسالة نيجيرفان بارزاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T16:48:43+0000
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. هذه هي رسالة نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، دعمه الكامل لحرية الصحافة والتعبير في الإقليم.

وقال بارزاني في تغرية على صفحته في تويتر، "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أجدد دعمي الكامل لحرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان". 

وأضاف رئيس الإقليم، "سنواصل العمل من أجل بناء صحافة حرة ومهنية وأخلاقية، لأنها ركيزة قوية لديمقراطيتنا".

related

الكاظمي ونيجيرفان بارزاني يلتقيان غداً في أربيل

Date: 2020-09-10 13:17:22
الكاظمي ونيجيرفان بارزاني يلتقيان غداً في أربيل

نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان جملة ملفات

Date: 2019-11-10 19:13:05
نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان جملة ملفات

نيجيرفان بارزاني يعلن فتح ابواب كوردستان لشركات امريكية: بدأنا مرحلة جديدة مع بغداد

Date: 2019-06-23 20:48:38
نيجيرفان بارزاني يعلن فتح ابواب كوردستان لشركات امريكية: بدأنا مرحلة جديدة مع بغداد

نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

Date: 2021-01-21 11:11:35
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

إقليم كوردستان يعزي بضحايا انفجار بيروت

Date: 2020-08-04 20:48:02
إقليم كوردستان يعزي بضحايا انفجار بيروت

نيجيرفان بارزاني يعزي برحيل "المخلص الحقيقي لقضية شعب كوردستان"

Date: 2019-10-11 09:34:26
نيجيرفان بارزاني يعزي برحيل "المخلص الحقيقي لقضية شعب كوردستان"

برلمان كوردستان يصدر توضيحا حول عدم عزف النشيد الوطني العراقي بتنصيب بارزاني

Date: 2019-06-12 16:16:56
برلمان كوردستان يصدر توضيحا حول عدم عزف النشيد الوطني العراقي بتنصيب بارزاني

رئيس إقليم كوردستان يستذكر اتفاقية آذار بتوجيه رسائل عدة

Date: 2021-03-11 06:49:40
رئيس إقليم كوردستان يستذكر اتفاقية آذار بتوجيه رسائل عدة