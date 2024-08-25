في السنوية 36.. نيجيرفان بارزاني يستذكر 182 ألف مؤنفل كوردستاني

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الذكرى السنوية 36 على جريمة الإبادة العرقية التي تعرض لها المؤنفلون عام 1988، على يد النظام العراقي السابق.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستذكر اليوم الذكرى الحزينة السنوية السادسة والثلاثين لأنفال بهدينان التي اكتسحت في الفترة (25 آب إلى 6 أيلول 1988) وفي آخر مراحل عمليات الأنفال، المدنيين وأرض ومياه وطبيعة المنطقة.. تحية للأرواح الطاهرة لـ182 ألف مؤنفل كوردستاني، من كرميان إلى آخر قرى بهدينان، الذين سقطوا ضحايا لجرائم النظام العراقي آنذاك".

وأضاف: "لقد حكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية بأن عمليات الأنفال هي إبادة عرقية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لهذا نعود ونطالب الحكومة العراقية مرة أخرى بتعويض ذوي المؤنفلين من الأوجه كافة، وفي إقليم كوردستان، ينبغي تقديم خدمات أفضل لذويهم الشامخين، وسنواصل مساعينا للإقرار بالأنفال كجريمة إبادة عرقية على المستوى العالمي".

وأشار نيجيرفان بارزاني، إلى أن "إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية، ثمرة للأرواح الطاهرة ودماء آلاف الشهداء ودموع آلاف الأمهات الثكالى والتعرض لعمليات الأنفال والضربات الكيمياوية وكفاح وتضحيات الكوردستانيين"، مردفاً: "من واجبنا جميعاً أن نحميها وندافع عنها بكل الوسائل. ورغم كل المشاكل والخلافات، يجب أن يكون الوطن هو الهدف والجامع لنا كلنا".

وفي هذه الذكرى، شدد بارزاني، على ضرورة "استخلاص الدروس والعبر من الماضي في العراق، وأن تكون حقوق المكونات كافة محفوظة، لنتمكن جميعاً من ضمان مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية".

وخلص إلى القول: "تحية وسلاماً لأرواح الشهداء المؤنفلين وجميع شهداء كوردستان، والشكر والامتنان لأهالي أربيل وأطرافها الكرام، الذين هبوا في تلك الأيام العصيبة لنجدة المنكوبين من أبناء بهدينان في (جيزنيكان) إن كرمهم وموقفهم الوطني لن ينسيا أبداً".