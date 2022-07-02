في السليمانية.. ثالث حادث غرق خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء ماوت في السليمانية، يوم السبت، عن غرق شاب في نهر دوجمان جنوبي المحافظة، فيما تمكن مواطنون من انتشال جثته بالقرب من الحدود الايرانية.

قال قائممقام ماوت، كامران حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عددا من الشبان ذهبوا ظهر اليوم للسباحة في نهر دوجمان على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران، لكن أحدهم غرق.

وبين ان الشاب الغريق من مواليد 1991 ويدعى هيوا حسين علي، وتم إرسال جثته الى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وطالب حسن المواطنين الذين ليس لديهم معرفة كاملة بطبيعة المنطقة بالابتعاد عن المياه والسباحة لتجنب الحوادث غير المرغوب فيها.

ويوم أمس الجمعة، تم تسجيل حالتي غرق، الاولى لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً غرق في سد رانية بإدارة رابرين، والاخر شاب يبلغ من العمر 35 عاماً في نهر سيروان بادارة گرميان.