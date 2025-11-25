فيلم وثائقي يعرض علاقة "الزعيم ملا مصطفى بارزاني" بالسليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

رفعت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، الستار عن الفيلم الوثائقي "بارزاني والسليمانية لا يفترقان" للمخرج محمد بارزاني، وذلك خلال فعالية شهدت حضور شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية وجماهيرية.

وقال عضو تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية، حسن جباري، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفيلم يوثّق عمق العلاقة التاريخية بين أهالي بارزان والسليمانية، ويستعرض مرحلة مهمة تمتد بين عامي 1939 و1943، وهي الفترة التي أقام فيها الملا مصطفى بارزاني في السليمانية، وما نتج عنها من روابط اجتماعية ومصاهرة وعلاقات متجذرة".

وأضاف أن "الفيلم قدّم قراءة موثقة لتلك المرحلة، وركّز على البعد الإنساني والاجتماعي لهذه العلاقة، وقد لاقى استحسان الحاضرين لما تضمنه من مادة أرشيفية قيّمة ورؤية إخراجية واضحة المعالم".

وأشار جباري إلى أن "عدداً من المحاور التي تناولها الفيلم جرى فتحها للنقاش بعد العرض، بما في ذلك التفاصيل المرتبطة بالخط الرئيسي للعمل"، مؤكداً أن النقاشات جاءت في إطار تقييم التجربة السينمائية وتسليط الضوء على القيمة التاريخية التي تناولها الفيلم.