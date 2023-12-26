فرق فنية جوالة تجمع أهالي اربيل في لياليها الباردة.. صور

شفق نيوز/ رغم انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان، يعتاد سكان الإقليم على الحضور في المقاهي الشعبية ليلاً.

وتشهد المقاهي الشعبية في منطقة تعجيل وسط مدينة اربيل، إقبالاً في الليل، حيث تقيم فيه فرق فنية شعبية أمسيات للغناء الشعبي وسط حضور كبير.

ويقول محمود عمر وهو أحد رواد هذه المقاهي لوكالة شفق نيوز ان "المواطنين يزورون المقاهي الشعبية التي تتميز بمظهرها البسيط في الليل خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وذلك لقضاء أوقات ممتعة و سماع الاغاني الشعبية الكوردية من هذه الفرق الفنية المتجولة في المدينة".

فيما يقول شوكت احمد، وهو احد رواد المقاهي لوكالة شفق نيوز انه "اضافة الى سماع الاغاني التي تشتهر بها هذه المقاهي من قبل الفرق الفنية المتجولة، فإن المواطنين يزورون المقاهي الشعبية كونها تُعد جزءاً من التراث الشعبي الكوردي ومن الجميل المحافظة عليه لتمثيل هوية مدينة اربيل".

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، ان الفرق الفنية تتجول عادة في منطقة تعجيل و الإسكان وغيرها من المناطق التي تضم المقاهي الشعبية، وتقيم فيها الأمسيات التي تستمر لساعات متأخرة من الليل، وتتكون هذه الفرق من مغنٍ و عازف على آلة الزورنا (المجوز ) اضافة الى طبال .