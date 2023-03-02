غوتيريش وطالباني يشددان على الحوار لحل المشكلات الداخلية الإقليم والعراق

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، يوم الخميس، اخر التطورات والتحديات السياسية في العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان طالباني استقبل في اربيل اليوم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بحضور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، ونائبة رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم دالان شدله، مبينا ان الجانبين سلطا الاضواء على المشكلات الداخلية لاقليم كوردستان والعراق والتأكيد على حلها عبر الحوار.

وأشار البيان الى ان غوتيريش تحدث في بداية الاجتماع عن دور واهمية ألرئيس الراحل جلال طالباني بالقول "كصديق قديم للرئيس مام جلال وصديق لكم اطالبكم بوضع الخلافات جانبا ومعالجة المشكلات الداخلية للإقليم من اجل حماية مصالح مواطني اقليم كوردستان".

وأضاف البيان انه تم بعد ذلك التطرق للوضع في العراق والمشكلات بين اربيل وبغداد وتم التأكيد على حلها بشكل جذري على اساس التفاهم من اجل مصالح الشعوب العراقية.

ونوه البيان الى ان قوباد طالباني اوضح لضيفه المشكلات والخلافات السياسية في إقليم كوردستان بشكل مفصل وبين له رؤيته بشأن كيفية حل تلك المشكلات، مشيرا الى انه في الختام عبر طالباني عن شكره لزيارة غوتيريس وتثمينه لمساعيه من اجل وحدة صف الشعب الكوردي والعراق.