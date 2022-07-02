غرقوا في اليونان.. وصول جثامين مهاجرين كورد الى الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، وصول جثامين 3 مهاجرين كورد، عبر مطار اربيل الدولي الى اقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من الجثامين الثلاثة يعودان لطفلين بعمر 6 و9 سنوات".

وأوضحت، ان "الجثامين تم العثور عليها من خلال عدة مراحل، من قبل الشرطة اليونانية، إثر غرق قارب يقل مهاجرين قرب جزيرة سانتورين اليونانية في 2021/12/21"، مؤكدة، ان "جهودها مستمرة لاعادة جميع جثامين المفقودين الى اقليم كوردستان".

وكانت منظمة "لوتكه" لشؤون اللاجئين في إقليم كوردستان والعراق كافة، اعلنت يوم الأحد (26 حزيران المنصرم)، عن إعادة جثث ثلاثة مهاجرين كورد عراقيين إلى الإقليم مطلع شهر تموز المقبل.

ووفقا لما نشرته المنظمة فإن الجثامين تعود لإمرأة وطفلين أحدهما ذكر والأخرى أنثى.