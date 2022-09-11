‏غرفة تجارة أربيل تنظم دورة "استثنائية" لأصحاب المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ أقامت غرفة التجارة في أربيل ‏عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاحد، ‏مراسم تخرج الدورة الأولى لتطوير المشاريع الصغيرة.

‏وقال مدير عام غرفة التجارة، دارا جليل، لوكالة شفق نيوز، ان "‏الدورة ضمت 37 شخصاً من اصحاب الشركات الصغيرة، وتضمنت كيفية تطوير عملهم التجاري والاستفادة من خبرات الشركات الرائدة في هذا المجال".

‏واضاف ان "هذه الدورة أقيمت ‏لمدة شهر بالتنسيق مع عدد من ممثلي الشركات العالمية الرائدة في عدة مجالات لنقل خبرتهم إلى الشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة في اقليم كوردستان".

بدوره قال ناصح هورامي، أحد المشاركين في الدورة، لوكالة شفق نيوز "‏لدي شركة خاصة بتوليد الطاقة الشمسية وشاركت في هذه الدورة لأنها ساعدتني كثيرا في معرفة نقاط الضعف بمشروعي ‏وكيفية حلها وتحويلها إلى نقاط قوة أسوة بالشركات الرائدة ‏في المجال الذي اعمل فيه".