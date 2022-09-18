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غرفة تجارة السليمانية وكرمانشاه الايرانية تتفقان على تذليل مشاكل التبادل التجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T09:02:25+0000
غرفة تجارة السليمانية وكرمانشاه الايرانية تتفقان على تذليل مشاكل التبادل التجاري

شفق نيوز/ اتفقت غرفة تجارة وصناعة السليمانية وغرفة تجارة كرمانشاه الايرانية، يوم الأحد، على تذليل مشاكل عملية التبادل التجاري بينهما.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من غرفة تجارة كرمانشاه الى غرفة تجارة وصناعة السليمانية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ودعا درويش بانائي رئيس العلاقات بغرفة تجارة كرمانشاه وفقاً للبيان، "رسمياً رئيس غرفة تجارة السليمانية لحضور أكبر مؤتمر في كرمانشاه لمناقشة العلاقات التجارية والصناعية والزراعية والمشاكل التي يواجهها الجانبان".

وقال سيروان محمد رئيس غرفة تجارة السليمانية إنه "يجب اتخاذ القرارات في المؤتمرات وحضور اصحاب القرار ليكونوا على دراية بالمشكلات التي تطرأ على التجار والصناعيين".

ودعا سيروان إلى "تحقيق نتائج مرضية للمؤتمرات حتى يتأكد التجار من حل مشكلاتهم من خلال مثل هذه الاجتماعات".

من جانبه أكد بانائي أنه "تمت دعوة جميع الأطراف ذات الصلة إلى المؤتمر وستتم مناقشة المشاكل بشكل علني وسيتم بذل كل الجهود لحلها وتحسينها".

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