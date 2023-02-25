غرفة تجارة السليمانية تتوقع انخفاضا بأسعار السلع في الأسواق المحلية

شفق نيوز/ توقع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمحافظة السليمانية سيروان محمد، اليوم السبت، بأن تشهد الأسواق المحلية في إقليم كوردستان انخفاضا بأسعار السلع الرئيسية خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أسعار السلع الرئيسية ستشهد انخفاضا في الأيام القادمة .

واضاف ان غرفة التجارة ستسهل عملية حصول التجار على الدولار بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، و بدورهم سوف يبيعون السلع بأسعار مخفضة لتجار الجملة والمفرد وكذلك للمواطنين.

والجدير بالذكر أن السعر الرسمي للدولار يعادل 1320 دينارا.