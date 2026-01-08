عرض سياسي مقابل مرونة حكومية.. تفاصيل ما دار بين الديمقراطي والاتحاد الوطني

شفق نيوز– أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، بانتهاء الاجتماع الذي جمع وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة أربيل، مبيناً أن وفد الحزب الديمقراطي قدّم عرضاً إلى وفد الاتحاد الوطني.

وقال مراسلنا إن وفد الحزب الديمقراطي عرض التصويت على مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية مقابل إبداء الاتحاد الوطني المرونة بشأن مطالبه من الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وأضاف أن الرد النهائي من قبل الاتحاد الوطني لم يُعلن رسمياً حتى الآن.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز قد أفاد في وقت سابق من اليوم بانطلاق الاجتماع بين وفدي الحزبين، لبحث عدد من الملفات السياسية، مبيناً أن الاجتماع يتركز بشكل أساسي على التفاهمات المتعلقة بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب ملف تفعيل برلمان كوردستان، فضلاً عن التباحث بشأن استحقاق منصب رئيس جمهورية العراق.

وأوضح أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضم كلاً من هوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ودلشاد شهاب، وأوميد صباح، فيما ضم وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني كلاً من قوباد طالباني، ودرباز كوسرت رسول، وريواز فايق، وشالاو شيخ صلاح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوكالة شفق نيوز أن المكتب السياسي للحزب، برئاسة مسعود بارزاني، قرر تشكيل وفد رفيع لبدء مفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق، وذلك عقب اجتماع ناقش الاستحقاق الرئاسي دون حسم اسم المرشح.

وبيّن المصدر أن التوجه ينصب على اختيار شخصية تحظى بتوافق وطني وإجماع كوردي، على أن يباشر الوفد جولات تفاوض مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين، بهدف التوصل إلى مرشح مشترك يمثل الكورد في بغداد.