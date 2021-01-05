إعتقال أكثر من 500 صياد في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الاحد عن احصائية للنشاطات والفعاليات لمنتسبي المديرية في العام 2020.

وقال مدير اعلام المديرية العميد هيمن كمرخان أفندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان المديرية القت القبض على 536 شخصا على خلفية صيد (طيور، وحيوانات جبلية، اسماك، تجاوز، وقطع اشجار، واشعال النار)، مشيرا الى ضبط المئات من الاسلحة بحوزتهم من انواع بنادق الصيد، وكلاشينكوفات، ومسدسات.

ونوه الى قطع قرابة 14 الف شجرة بإعمار مختلفة ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية خلال العام الماضي.