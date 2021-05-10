عائلة كوردية عريقة تستنكر "الإساءة" لرموزها وتدعو لاجتماع عاجل

شفق نيوز/ استنكرت عائلة بابان الكوردية العريقة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تكرار الاساءة الى شخصياتها وامرائها في كوردستان.

وقالت عائلة بابان في العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الكثير من الاساءات وجهت للشخصيات البارزة وامراء آل بابان في جميع مناطق كوردستان، منها تحطيم تمثال فقي احمد داره شمانه في قلعة دزه، واليوم احراق تمثال عبد الرحمن باشا بابان في دربند بازيان، ومن الواضح ان هناك اياد تخريبية في كوردستان".

واعتبرت ان "الهدف من هذه الاساءات هو تشويه تاريخ وهوية ومكانة حكام بابان وعدم السماح بإحياء تاريخ آل بابان ومنع عودة امارة بابان".

وطالبت العائلة "جميع شباب واحفاد واقرباء وشخصيات آل بابان بعقد اجتماع عاجل بشأن هذا الاستخفاف".