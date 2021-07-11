أطباء الاسنان يحتجون امام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية

شفق نيوز/ نظم العشرات من خريجي كلية طب الاسنان بجامعة السليمانية للاعوام الماضية، يوم الاحد، وقفة احتجاجية امام مكتب برلمان اقليم كوردستان في المحافظة للمطالبة بتعيينهم اسوة بالخريجين الجدد.

وقال محمد عبدالسلام (أحد المحتجين من خريجي كلية طب الاسنان جامعة السليمانية)، لوكالة شفق نيوز، "تخرجنا من كلية الطب منذ 2016 وعددنا 500 طالب جميعهم ينتظرون في منازلهم بدون وظائف".

وأضاف أن "الخريجين الجدد يحصلون على تعيين، على العكس من دوراتنا، ولا نعرف ما السبب", مبيناً أن "الحكومة كانت تتحجج بأن هناك حرباً على داعش في وقتها وعدم وجود تخصيصات مالية وانخفاض اسعارالنفط".

وتابع قائلاً، "الآن.. جميع الامور تحسنت ولا مستجيب لطلبنا"، مشدداً على أن "التعيين هو من حقنا لكن دون جدوى".

وقال ايضاً، "الآن نقدم مسودة مطالب لاعضاء البرلمان، عسى ان يقفو مع الحق"، لافتاً إلى أن "هناك نقصاً في كوادر اطباء الاسنان، وفي اذت الوقت المستشفيات تحتاج الى اطباء لتقديم الخدمات لمرضاها".