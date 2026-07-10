طالبت بتخصيصات مالية.. "CIGE" في دهوك: جهودنا متواصلة لاستكمال ملف المقابر الجماعية

شفق نيوز- دهوك

أكد عضو هيئة التحقيق وجمع الأدلة "CIGE" في دهوك، العقيد شاكر محمود ميراني، يوم الجمعة، مواصلة الجهود مع الجهات المعنية لاستكمال ملف المقابر الجماعية في سنجار وسهل نينوى، مشيراً إلى أن وفداً من الهيئة زار بغداد مؤخراً برفقة قاض مختص للاجتماع لمتابعة ملف رفات المئات من الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

وقال ميراني لوكالة شفق نيوز، إن آخر مقبرة جماعية تم فتحها كانت في منطقة "مشيرفة" بأطراف مدينة الموصل حيث عثر بداخلها على نحو 15 رفاتاً تعود لضحايا إيزيديين بعدما كان يعتقد في البداية أنها تعود فقط لقوات البيشمركة.

وأضاف أن أكثر من 500 رفات تم استخراجها من المقابر الجماعية منذ العام 2017 وحتى الآن ما تزال مجهولة الهوية بسبب عدم توفر عينات دم كافية من ذوي الضحايا لإجراء فحوصات المطابقة وتسليم الرفات إلى عائلاتهم".

وأشار إلى أن نحو 30 مقبرة جماعية ما تزال بانتظار الفتح في سنجار لكون تنفيذ هذه العمليات يحتاج إلى تخصيصات مالية وإمكانيات كبيرة، داعياً مجلس النواب إلى دعم هذا الملف وتوفير الميزانية اللازمة من أجل الإسراع في فتح المقابر المتبقية.

وأوضح ميراني أن الرفات التي تم استخراجها عام 2016 من مقبرة قرب مزار شرف الدين سيتم إرسالها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لإجراء فحوصات الحمض النووي عليها تمهيداً للتعرف على هويات الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم.