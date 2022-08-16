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طالباني يتوعد مستغلي المناصب في الاتحاد الوطني لمكاسب شخصية بـ"عقوبات شديدة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-16T15:58:32+0000
طالباني يتوعد مستغلي المناصب في الاتحاد الوطني لمكاسب شخصية بـ"عقوبات شديدة"

شفق نيوز/ أصدر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع اي مسؤول في حزبه لاستغلال منصبه لمكاسب شخصية، متوعدا المخالفين بعقوبات قانونية شديدة.

وجاء في كتاب صادر عن رئاسة الاتحاد الوطني مذيل بتوقيع بافل طالباني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اي مسؤول في الاتحاد الوطني الكوردستاني في حدود السليمانية في اي مستوى يكون من المسؤولية الحزبية او التنظيمية او الحكومية او العسكرية يمنع من استغلال عنوانه ومسؤوليته لمكاسب خاصة او شخصية وخصوصا في ما يتعلق بالاستيلاء على الاراضي آو العقارات او الاملاك العامة او ان يقوم بالضغط على الموظفين والمؤسسات الحكومية".

كما جاء في الكتاب ان "اي (رفيق) في الاتحاد الوطني مهما كان مستواه الحزبي اذا قام بمخالفة مماثلة، فضلا عن انه سيواجه القانون، فانه سيعاقب بشدة وفقا للنظام الداخلي حزبيا وتنظيميا".

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