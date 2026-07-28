ضبط 685 قطعة نقدية أثرية واعتقال ثلاثة متهمين بمحاولة بيعها في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، يوم الثلاثاء، ضبط 685 قطعة نقدية فضية أثرية تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، واعتقال ثلاثة متهمين أثناء محاولتهم بيعها بصورة غير قانونية، قبل تسليمها إلى متحف السليمانية.

وقال المتحدث باسم جهاز أسايش إقليم كوردستان، العميد كارزان شيركو، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مديرية أسايش السليمانية نفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط 685 قطعة نقدية فضية أصلية تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم إتمام صفقة لبيعها إلى جهة أخرى".

وأضاف أن "المتهمين أوقفوا بقرار قضائي وفق المادة (24) من قانون حماية وإدارة الآثار والتراث في إقليم كوردستان رقم (5) لسنة 2021"، مبيناً أنه "تم تسليم القطع الأثرية إلى متحف السليمانية وفق الإجراءات القانونية".

من جانبه، قال مدير متحف السليمانية، هاشم حمة عبدالله، إن المتحف تسلم المجموعة الأثرية للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أنها "ستحفظ ضمن مقتنيات المتحف وتكون متاحة للباحثين، مع خطط لعرضها مستقبلاً ضمن المعروضات الرسمية".

وأكد عبدالله أن "القيمة التاريخية والعلمية للعملات المضبوطة تفوق بكثير قيمتها المادية، لأنها تمثل جزءاً من الإرث الحضاري والتاريخي".

يُذكر أن مديرية أمن السليمانية قد أعلنت في وقت سابق تسليم 272 قطعة نقدية أثرية تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي إلى متحف السليمانية، بعد ضبطها أواخر عام 2025 وتسليمها للمتحف في منتصف شهر شباط/ فبراير من العام الجاري.