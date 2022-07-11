صور.. 43 طناً من اللحوم "أضاحي" السليمانية في ثلاثة أيام فقط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-11T15:37:37+0000

شفق نيوز/ اعلن مسلخ المواشي في السليمانية، يوم الاثنين، ان اجمالي الأضاحي التي تم جزرها خلال ثلاثة ايام من عيد الاضحى، بلغ 43 طناً من اللحوم، فيما تم رفض أكثر من طنين ونصف الطن من اللحوم غير الصحية. وقال رئيس قسم المسلخ الحديث، شلاو عارف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزن الاجمالي للمواشي التي تم التضحية بها بلغ 43 طناً، كما تم رفض طنين ونصف طن من اللحوم لكونها كانت مصابة بأمراض". وبين ان "عدداً من الحيوانات المشتبه في إصابتها بفيروس الحمى النزفية أرسلت جميعها للعلاج لمنع انتشار الفيروس في السليمانية". ويشهد عيد الأضحى من كل عام، قيام الأهالي بجزر المواشي في المنازل او المجازر المختصة كقطس كم طقوس العيد.

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