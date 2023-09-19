صور.. مراسيم "مهيبة" لدفن جثامين ضحايا قصف السليمانية

شفق نيوز/ جرت، اليوم الثلاثاء، مراسيم "مهيبة" لتشييع جثامين عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية، والذين قضوا في حادث استهداف المطار الزراعي في عربت أمس .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء انطلقت مراسيم مهيبة تم خلالها تشييع جثمان "شهيدين" من قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية من ضحايا الاعتداء الذي طال مطار عربت الزراعي يوم أمس الاثنين.

واشار إلى أن جثامين اثنين من الضحايا ووريا التراب في السليمانية، فيما ووري الآخر في كروم وقد تم نقل جثمانه الى هناك .

ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الثلاثاء، القصف الذي استهدف أمس مطارا في السليمانية، مشددة على أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية.

وأمس، استهدفت طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" مطار عربت الزراعي الواقع جنوب شرقي السليمانية، ما تسبب بسقوط 6 قتلى و3 جرحى على الاقل، بحسب مصدر أمني.

وفجر اليوم الثلاثاء، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، إنّ الطائرة التي قصفت مطار عربت الزراعي في السليمانية دخلت من تركيا، مشيرا في بيان، إلى أنّ الطائرة دخلت الأجواء العراقية في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين 18 أيلول/سبتمبر، عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار عربت في محافظة السليمانية، مما أدى إلى "استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

ووصف زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، القصف بـ "الإرهابي"، وطالب الحكومة الاتحادية بحماية السليمانية.

وانشئ مطار عربت في محافظة السليمانية عام 2005 ويستخدم للخدمات المدنية والمجالات الزراعية.