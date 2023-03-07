صور.. إقليم كوردستان يحتضن اجتماعاً أمنياً بين العراق وإيران

شفق نيوز/ عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لقيادة قوات الحدود العراقية وقيادة الحدود الإيرانية في إقليم كوردستان.

وقال اللواء الركن الحقوقي محمد فاضل دزيي قائد قوات حدود المنطقة الأولى خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية إن "الاجتماع عقد في مدينة السليمانية بحضور قيادات من حرس الحدود العراقية والإيرانية".

واضاف ان "الاجتماع ناقش سبل السيطرة على الحدود بين الجانبين ووضع آلية متفق عليها للسيطرة على المناطق الحدودية بين الدولتين خصوصا تلك المرتبطة بإقليم كوردستان العراق".

واشار الى "الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين لترسيم الحدود بين إيران والعراق لمنع المتسللين من التجاوز على حدود الدولتين، كما تم مناقشة سبل السيطرة على التهريب من قبل المهربين من كلتي الدولتين".

وفي جانب آخر من الاجتماع "تمت مناقشة آلية تطوير التبادل التجاري بين العراق وإيران في منفذ باشماخ الحدودي في السليمانية".