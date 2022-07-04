صور.. أسواق السليمانية تنتعش مع اقتراب العيد والأهالي يشكون ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة السليمانية حركة تجارية وانتعاشاً كبيراً استعداداً لاستقبال عيد الاضحى، في وقت وضعت الإدارة المحلية خطة محكمة لعطلة العيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسواق السليمانية ومراكزها التجارية تشهد هذه الأيام ومع قرب حلول عيد الاضحى المبارك حركة جيدة، حيث بدأ المواطنون يتهيئون لاستقبال العيد بشراء البسة وحلويات ومواد غذائية خاصة بأيام العيد، وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة.

ويقول اركان محمد وهو موظف حكومي لوكالة شفق نيوز ، إن "العائلة الكوردية معتادة على استقبال الاعياد باستعدادات مميزة وقد يكون للوضع الاقتصادي تأثير على تلك الاستعدادات ففي الاعوام الماضية كانت هنالك ازمة اقتصادية خلفتها أزمة الرواتب لكن هذا العام الرواتب بعضها سلم منذ يومين والبعض الآخر سيتسلم قبل العيد لكن هذا العام ارتفعت الأسعار وارتفعت مصاريف العائلة العراقية بسبب غلاء أسعار المواد الاساسية لهذا نخشى من تأثر الميزانية الشهرية بتلك الاستعدادات".

أما مروان احمد وهو صاحب محل بيع مستلزمات "الكليجة" يقول لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع الأسعار لم يكن ذنب اصحاب المحلات بل هنالك ارتفاعا في أجور النقل بسبب ارتفاع اسعار الوقود اضافة الى استقرار سعر الدولار على 1480 دينار للدولار الواحد وارتفاع بعض المستلزمات من مناشئها بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فكل تلك الأسباب جعلت من الاسعار ترتفع نوعا ما".

وعن حركة السوق قبل العيد، أكد مروان ان "الحركة جيدة مقارنة بالاعوام الماضية بسبب توزيع الرواتب قبل عيد الاضحى وتوافد السياح الى السليمانية مطلع هذا الاسبوع اثر اعتدال الأجواء".

الى ذلك، أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية، تعليمات وإجراءات جديدة خاصة بايام عيد الاضحى، فيما منعت ذبح المواشي والاضاحي خارج المجازر الرسمية".

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقد في مبنى قائممقامية السليمانية باشراف آوات محمد قائممقام السليمانية وبحضور عدد من المدراء وممثلي المؤسسات والاطراف ذات العلاقة، استعدادا لاستقبال عيد الاضحى.

وجرى خلال الاجتماع، بحث تطبيق اجراءات صحية لمنع تفشي الكوليرا والحمى النزفية، للحفاظ على صحة المواطنين في السليمانية وذبح الاضاحي دون مشاكل.

واشار الاجتماع، الى الخطوات الواجب اتخاذها خلال العيد لاستقبال السائحين لقضاء الاوقات في السليمانية، ولهذا الغرض اصدرت اللجنة تعليمات اهمها يجب ان تكون السليمانية مفتوحة امام السائحين، كما يجب ان يكون مسالخ المدينة مستمرا بالعمل خلال ايام العيد، ليتمكن مواطنو المدينة من ذبح الاضاحي فيه.

اما بخصوص ذبح الاضاحي فيجب ان يكون وفق تعليمات مديرية البيطرة في السليمانية واجراء الفحوص البيطرية للأضاحي قبل الذبح، وكذلك اجراء الفحوص البيطرية للحوم الأضاحي بعد الذبح.

كما شملت التعليمات، منع بيع وذبح المواشي خارج المذابح الرسمية وان اي شخص يخالف التعليمات يواجه المساءلة القانونية، كما وتستمر اللجان المشتركة وبالتعاون مع القوات الامنية في المتابعة والاشراف، لغرض التزام جميع الاسواق والمحلات والاماكن العامة بالتعليمات والاجراءات الخاصة بمنع تفشي فايروس كورونا والامراض الانتقالية.