صور .. إزاحة الستار عن تمثال للفنان الكوردي الكبير مظهر خالقي في السليمانية

شفق نيوز/ جرت في رئاسة جامعة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مراسم إزاحة الستار إزاحة عن تمثال للفنان الكوردي الكبير مظهر خالقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن المراسم أُقيمت في رئاسة جامعة السليمانية في حدائق كلية الآداب بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر، ورئيس جامعة السليمانية، وعدد من اساتذة الجامعات وفنانين ومثقفين فضلا عن حضور الفنان مظهر خالقي .

وأضاف أن التمثال أُقيم بمقترح من إدارة محافظة السليمانية، وأُنجز برعاية النحاة الكوردي هادي زياديني.

والفنان مظهر خالقي مواليد العام 1938 ولد في مدينة سنندج الإيرانية، بدأ الغناء باكرا وتتلمذ على يد معلمين كبار في الموسيقى الكوردية.

غادر إيران بعد الثورة الإسلامية العام 1979 عندما تم الإعلان عن حظر أي نوع من الموسيقى التي لا تحتوي على شعارات اسلامية.

ويشغل خالقي حاليا منصب مدير معهد التراث الكوردي الذي تأسس في العام 2003، واصدر أكثر من 205 كتاباً وكراساً باللغات المتعددة، كما يعمل على اصدار النتاجات الصوتية والمرئية على أقراص مدمجة.