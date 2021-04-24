صور.. تحذيرات من انقراض ورود (شلير) البرية في جبال أربيل

شفق نيوز/ دعا المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، نادر روستي، يوم السبت، المواطنين إلى الحفاظ على ورود (شلير) البرية الجبلية وعدم إتلافها عند زيارتهم لوادي يعتبر موطن هذه الورود.

وقال روستي لوكالة شفق نيوز، إن "مرابي بالةكايتي في حدود محافظة أربيل تشتهر بأنواع مختلفة من الأعشاب والورود البرية الجميلة والنادرة، وإحداها ورود شلير التي تمتاز بجمال لا حدود له وتغطي مساحة واسعة بالقرب من قضاء جومان".

واشار الى ان "هذه المنطقة يقصدها العديد من المواطنين في فصل الربيع لالتقاط الصور مع هذه الورود، ولكن للأسف لاحظنا ظاهرة غير مستحبة وهي ان البعض بعد التقاط الصور يقومون باقتلاع الورود من الجذور او اتلافها من خلال التجوال بينها بالسيارة".

وحذر روستي من انه "اذا سارت الأمور على هذا المنوال فسيتم القضاء على هذه الورود في هذه المنطقة ويجب على المواطنين الاخذ بنظر الاعتبار مستقبل هذه المنطقة لانه لا يمكن للحكومة وضع حراس لها"، مضيفا "انا على يقين اذا استمر الحال على هذا المنوال فان هذه الورود ستنقرض ولن تحتفظ هذه المنطقة بجمالها الحالي".