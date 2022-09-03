صرف أموال للسجناء السياسيين بكوردستان.. بعضها يتجاوز 10 ملايين دينار (وثائق)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، صرف البدلات والرسوم الدراسية ورسوم الانتقال للسجناء السياسيين وأبنائهم وبناتهم.

وقال مدير الإعلام والاتصال في الوزارة، حكيم عادل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السجناء السياسيين أو أبناءهم وبناتهم، الذين لم يتقاضوا مخصصات ورسوم دراسية بسبب الأزمة المالية في السنوات السابقة، يمكنهم زيارة مديرية إدارة شؤون الشهداء وشؤون السجناء السياسيين واستلام أموالهم".

وأضاف عادل، أن "بموجب القانون، يمكن للسجناء السياسيين أو لأبنائهم الدراسة وتتحمل وزارة شؤون الشهداء مصاريفهم الدراسية وبدلاتهم ومصاريفهم".

وتنشر وكالة شفق نيوز، قوائم بالأسماء المشمولة باستلام مستحقاتها، في وهناك طلاب يتقاضون رواتب تصل إلى 10 ملايين و800 ألف دينار وبعضهم أكثر من ذلك.