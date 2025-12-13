"أصداء إيطالية" تأخذ جمهور أربيل في جولة مع العرّاب وروميو وجولييت (صور)

شفق نيوز - أربيل

قدّمت الأمسية الاستثنائية "أصداء إيطالية" (Italian Echoes)، التي أُقيمت مساء اليوم السبت، في أربيل، فرصة نادرة للجمهور للاستمتاع بحفل أحياه اثنان من أبرز الفنانين الإيطاليين، وهما عازف الفلوت الشهير أندريا غريمينيلي وعازف البيانو الموهوب أميديو سلفاتو.

حيث قدّم الثنائي غريمينيلي وسلفاتو أداءً مذهلاً جمع بين الأناقة الكلاسيكية والعواطف الجياشة لأعمال السينما العالمية، في الأمسية التي أُقيمت في قاعة بيشوا التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان،

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأمسية نُظّمت بالتعاون بين القنصلية العامة لإيطاليا في أربيل ووزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، ما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين الجانبين".

وشمل البرنامج مجموعة مختارة من المقطوعات الخالدة لعمالقة الموسيقى، بما في ذلك دونيزيتي، باخ، بوب، بورن، باتياتو، روتا، وموريكوني.

وقد أخذت الألحان الجمهور في رحلة من أوبرا "ريجوليتو" و"كارمن"، متضمّنة أيضاً مقطوعات من الموسيقى التصويرية التي لا تُنسى لأفلام مثل: "8½"، "روميو وجولييت"، "العرّاب (The Godfather)" و"سينما باراديسو (Cinema Paradiso)".

ووصف منظمو الحفل، الأمسية بأنها "تجربة تتردّد في صدى روح إيطاليا والقوة العالمية للموسيقى"، وهو ما تأكد من خلال تفاعل الجمهور وحفاوته بالأسلوب المتقن والمليء بالشغف الذي قدمه الفنانان.

وانطلق الحفل مساءً، وشكل نقطة التقاء ثقافي مهمة، مؤكداً على دور الموسيقى كلغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود وربط الشعوب.