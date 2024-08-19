صحة كوردستان تنشر سلسلة تعليمات وقائية من جدري القرود

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، سلسلة تعليمات للمديريات في جميع المحافظات، للتعامل مع مرض جدري القرود.

وعرضت الوزارة في تعميم إلى المديريات، معلومات طبية حول المرض في نقاط عدة، إضافة إلى تعليمات عامة للوقاية.

وتضمنت تعليمات الوقاية، بحسب الإعمام، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، التوجيه بتجنب الشخص الذي تظهر عليه الأعراض، الاختلاط مع المحيط الخارجي، وتجنب التجمعات البشرية واتباع التعليمات الخاصة بالوقاية من مرض كورونا، لحين اتضاح طرق الوقاية الخاصة بهذا المرض الجديد.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الأحد، الدخول بحالة التأهب للوقاية من مرض جدري القرود، الذي بدأ بالانتشار في بلدان عدة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه حتى الآن.