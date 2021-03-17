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صحة كوردستان تقرع ناقوس الخطر: السلالة الجديدة تنتشر بسرعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-17T09:34:28+0000
صحة كوردستان تقرع ناقوس الخطر: السلالة الجديدة تنتشر بسرعة

شفق نيوز/ حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الأربعاء، من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا بدأت بالانتشار سريعاً وسجلت أرقاماً قياسية خلال الفترة الماضية.

وقال برزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة، وسجلت أعلى الإصابات خلال الأيام الماضية بنسبة 7.8 في المئة"، متوقعاً زيادة وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى خطورة السلالة الجديدة باعتبارها شديدة العدوى، مضيفاً أن "عدد المصابين يفوق عدد الأسرة المخصصة لهم في المستشفيات، وهذا دليل على الانتشار السريع للفيروس في المجتمع".

وأردف برزنجي بالقول، "لهذا نطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة"، داعياً إياهم إلى مراجعة مراكز فحص كورونا عند ظهور أعراض المرض لتلقي العلاج.

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