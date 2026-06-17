صحة كوردستان تسجل أول إصابتين بالحمى النزفية لهذا العام

شفق نيوز- أربيل

كشفت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابتين بالحمى النزفية لهذا العام لشخصين من عائلة واحدة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها سجلت إصابتين بمرض الحمى النزفية في مدينة أربيل، وهما أب وابنه يبلغان من العمر 71 و29 عاماً من نفس العائلة، من سكان أحد الأحياء في المدينة.

وبينت أن الإصابة كانت نتيجة ذبح حيوان داخل المنزل خلال الأسبوعين الماضيين، والتعرض لحيوان مصاب ومخلفاته وإفرازاته بعد الذبح.

وأشارت إلى أنه "بعد مراجعة المستشفى والاشتباه بالإصابة بالحمى النزفية وظهور الأعراض عليهما، تم اتخاذ عدة إجراءات للتشخيص والتأكيد وتقديم العلاج الطبي لهما. وهما حالياً تحت المراقبة الطبية في المستشفى ويتلقون العلاج، وحالة أحدهما مستقرة نسبياً بينما حالة الآخر غير مستقرة".

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وفي حال وجود أي اشتباه أو ظهور أعراض مرضية لدى الحيوانات، يجب إبلاغ الفرق البيطرية، كما يجب على المواطنين الذين يتعاملون مع تربية الحيوانات أو منتجاتها، عند ظهور أي علامات غير صحية، مراجعة المستشفيات بسرعة ودون تأخير.

وتابعت: "حتى الآن، وبعد وجود عدة حالات مشتبه بها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان ومراجعتهم للمستشفيات وإجراء المتابعة والفحوصات للمشتبه بهم خلال الفترة الماضية من هذا العام، تبيّن أن حالتين فقط تم تأكيدهما، بالإضافة إلى حالتين أخريين من خارج مدن إقليم كوردستان جاءوا لتلقي العلاج في مستشفيات الإقليم".