صحة أربيل: مقبلون على كارثة كبرى

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، من حدوث "كارثة كبرى" جراء عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صحة اربيل بزار موسى في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر"، محذراً "اذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية فأن كارثة كبرى ستحدث".

وأضاف "حالياً.. هناك زيادة كبيرة في اعداد المصابين الذي بحاجة للعناية الصحية في المستشفيات"، موضحاً "قمنا بتأمين سيارات الطوارئ في اربيل واطرافها".

ودعا موسى، جميع المواطنين إلى "اللجوء لاجراء الفحص الطبي واتخذا اجراءات العزل في حال ظهور علامات الاصابة والشك بوجودها".

واشار إلى أن "اكثر من 60 الف شخص تلقوا اللقاح في اربيل"، مستدركاً "اذا لم نصل الى نسبة 90% فإننا لن نتمكن من القول أن الوضع مطمأن".

واصدر نائب مدير صحة السليمانية عبد الله سنكاوي في وقت سابق، اليوم، تحذيراً مشابها وقال إن المحافظة تشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، قد حذرت أمس الأحد، من ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، في مدن الإقليم.

وقال آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، في بيان، "للأسف، ارتفعت نسبة الإصابات في الفترة الاخيرة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، ونتوقع إصابات بالآلاف في الأيام القادمة وارتفاع حالات الوفاة، خصوصاً أننا مقبلون على موسم عيد الأضحى".

وأضاف "نحن في وزارة الصحة رفعنا للجهات المعنية عدداً من النقاط لتطبيقها بعد عقد اجتماع حيال الامر، ما يمكن للمواطن فعله هو حماية نفسه من خطر الفيروس ويجب توخي الحذر وارتداء الكمامات، مستشفياتنا ممتلئة كلياً وغرف العناية المشددة اصبحت محدودة فيها الاسرة".