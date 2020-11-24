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صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T13:43:11+0000
صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

شفق نيوز/ تسعى وزارة الصحة في اقليم كوردستان الى الحصول على لقاح فيروس كورونا في حال صدوره وتأييده من قبل منظمة الصحة العالمية.

ودعا وزير الصحة في الاقليم الدكتور سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، المنظمة الى مساعدة كوردستان بأن تحصل على اللقاح.

وقال ايضا ان الوزارة تبذل الجهود في هذا الاطار عبر طريقين احدهما من خلال بغداد، والاخر عبر حكومة اقليم كوردستان مباشرة.

ونوه البرزنجي الى ان الوزارة تواصل عملها بهدف تقليل معدل الاصابات والوفيات بالجائحة الى ادنى مستوى.

وأعرب ممثل الصحة العالمة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل في وقت سابق من اليوم عن تفاؤله من إمكانية سيطرة إقليم كوردستان على وباء كورونا، مبديا استعداد المنظمة لمساعدة الإقليم بالحصول على لقاح للفيروس.

وقال الدكتور اسماعيل "انا متفائل باننا سوف نحصل على اللقاح للاقليم ولكن اقول انه خلال هذا الشتاء لن يكون هناك اي لقاح وعلى المواطنين الالتزام".

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