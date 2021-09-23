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صحة اربيل تكمل الاستعدادات لاصدار "البطاقة الذكية" الخاصة بالملحقين بمضاد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T09:42:26+0000
صحة اربيل تكمل الاستعدادات لاصدار "البطاقة الذكية" الخاصة بالملحقين بمضاد كورونا

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة أربيل يوم الخميس، إكمال الاستعدادات لاصدار البطاقة الذكية الخاصة بالمطعمين بمضاد فيروس كورونا.

وقال دلوفان محمد مدير عام صحة اربيل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه بعد أخذ الجرعتين من مضادات فيروس كورونا يمكن للمواطنين تقديم طلب للحصول على البطاقة الذكية".

وبين محمد؛ أن البطاقة مصدقة من قبل منظمة الصحة العالمية وتكلف 5 الاف دينار عراقي وتصدر في غضون أسبوع بعد تقديم طلب الحصول عليها.

وأضاف أن "118 ألف شخص تناولوا الجرعة الاولى من اللقاح في اربيل، فيما تلقى 95 الفاً الجرعة الثانية".

وتابع أن عدد المصابين بفيروس كورونا في اربيل بلغ 92300 شخص، توفي منهم لغاية الآن 1500 شخص، داعيا المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ اللقاح.

ولفت مدير صحة اربيل إلى أنه منذ الاسبوع الماضي انخفضت الإصابات ولكن هذا لا يعني التهاون مع الإجراءات الوقائية وانما يجب الالتزام بها.

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