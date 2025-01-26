إصابة أحد أفراد البيشمركة في هجوم بطائرة مسيرة شمال زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوم، يوم الاحد، بإصابة أحد أفراد قوات البيشمركة جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة شمال مدينة زاخو على الحدود التركية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في منطقة زيريزة، حيث استهدفت الطائرة سيارة خاصة كان يستقلها الجندي أثناء عودته من أداء واجبه العسكري.

وأسفر الهجوم، وفق المصدر، عن إصابته بجروح تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة قد باشرت التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها والجهة المسؤولة عن الهجوم. وحتى اللحظة، لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية العملية.

وأفادت المصادر، بأنه تم غلق الطريق الرئيسي بين قضاء باتيفا وناحية كاني ماصي الحدودية مع تركيا بشكل مؤقت بسبب الحادث.