شبكة حقوقية تطالب بالتحقيق في وضع شاسوار عبدالواحد الصحي

شفق نيوز- السليمانية

أدانت "شبكة التحالف 19" التي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية، يوم الثلاثاء، ما وصفتها بـ"ممارسات العنف" ضد رئيس حزب "الجيل الجديد" المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد أثناء نقله إلى محكمة السليمانية.

وطالبت الشبكة، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بالتحقيق في وضعه الصحي وسوء المعاملة على وجه السرعة.

وأشارت، إلى أنه في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد، 28 أيلول 2025، وبدون أي إشعار مسبق لمحاميه، تم نقل شاسوار عبد الواحد مكبلًا إلى محكمة السليمانية.

ونقل بيان الشبكة عن عضو مجلس النواب العراقي ريبوار عبد الرحمن، قوله، أنه "أثناء نقل رئيس جيل الجديد إلى محكمة السليمانية، تعاملت قوة أمنية من الاتحاد الوطني تضم حوالي 50 شخصاً مع شاسوار عبد الواحد بطريقة غير لائقة"، موضحاً أنه "تم التعامل مع عبد الواحد بعنف وتعرض للتعذيب، حيث كان مكبلاً وتم جره من قيوده وأصيب بجروح نتيجة ذلك".

هذا وأصدر حزب جيل الجديد بياناً حول الحادث، وطالب "جميع سفارات الدول، وأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الديمقراطية في إقليم كوردستان، أن ينظروا بجدية في هذه القضية". كما وطالب "نقل ملف شاسوار عبد الواحد الى محاكم بغداد".

ومطلع ايلول الجاري، أصدرت محكمة السليمانية، حكماً بحبس شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، لمدة خمسة أشهر، وذلك استنادا إلى الأدلة والوثائق المقدمة في الشكوى المقدمة ضد عبدالواحد بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على تجريم التهديد بارتكاب جناية ضد شخص أو ممتلكاته، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك عندما يقترن هذا التهديد بطلب أو تكليف بفعل ما أو الامتناع عنه.

واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/ أغسطس الماضي، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية.

يذكر أن شبكة "19" تأسست بمبادرة من مجموعة من المنظمات الحقوقية تحت إشراف مركز ميترو، وتعمل على مناصرة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير.