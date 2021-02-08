سياسي عراقي بارز يفجر مفاجأة وراء خلاف بغداد- اربيل: طلب إيراني رفضه بارزاني

شفق نيوز/ كشف السياسي العراقي البارز مثال الالوسي، يوم الاثنين، عن "سبب" للخلاف الحاصل بين بغداد وأربيل.

الشيعة يرفعون سقف المطالب.. انهيار وشيك لمباحثات بغداد - أربيل

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك محاولة للي ذراع اقليم كوردستان، من خلال قطع الأموال وغيرها من الأعمال التي تقوم بها بغداد بدفع وضغط من المليشيات والقوى السياسية المقربة والمدعومة من طهران".

وبين أن "الغرض من ذلك يعود بسبب تواجد الكورد في كركوك ونينوى وديالى، وهو الطريق الرابط إلى سوريا وصولاً إلى لبنان، أو ما يعرف بالهلال الشيعي الذي تعمل إيران على وجوده".

وأضاف أن "إيران سعت بشكل مباشر للحصول على تعاون ودعم كوردي لغرض إنشاء هذه الطريق، لكن الكورد رفضوا وتحديداً زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني".

وقال الآلوسي إن ذلك أنعكس بشكل كامل على الخلاف الدائر بين بغداد وأربيل من قطع الرواتب والمشاكل الأخرى، حيث تقف خلفه إيران، بل تعمقه للضغط على الكورد للقبول بـ(الهلال الشيعي)".