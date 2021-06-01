أسواق العراق تستقبل المنتجات المحلية لمزراعي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الثلاثاء أن مزارعي الإقليم ومن الآن وصاعدا يمكنهم تسويق منتجاتهم المحلية إلى محافظات العراق كافة.

وقالت الوزير في بيان اليوم، إنه بعد الجهود المتواصلة لترويج وتسويق منتجات المزارعين المحليين في الإقليم إلى الأسواق وسط وجنوب العراق، وتوجيه رسالة من رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى رئيس مجلس الوزراء تقرر اليوم فتح الأسواق في العراق أمام منتجات الإقليم المحلية.

و أعلنت وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الأحد أن وزير الزراعة الإتحادي محمد كريم الخفاجي التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبحث معه جملة من القضايا بينها توحيد الروزنامة الزراعية.

ووصل وزير الزراعة، محمد الخفاجي، يوم السبت، الى محافظة اربيل، حيث كان باستقبال وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني.

ويرافق الخفاجي، وفدٌ من المسؤولين في الوزارة، فضلا عن مجموعة من منتجي الدواجن والمزارعين بغية اطلاعهم على المحادثات التي سيجريها مع قيادة الاقليم لغرض تكامل الروزنامة الزراعية الاتحادية مع منافذ اقليم كوردستان.