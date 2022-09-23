أسواق البالة تجمّع للفقراء وميسوري الحال في السليمانية (صور)

شفق نيوز / عند تجوالك في أي مكان في أسواق السليمانية، تلاحظ المستور من الألبسة والأحذية والمعدات اليومية، إلا أن العراقيين مازالوا يقبلون على شراء البالة حتى أصبحت لها أسواق خاصة مُتخمة بأنواع الملابس والأغطية من شراشف وفرش مختلفة وأحذية من مختلف المناشئ العالمية.

صاحب محل لبيع الأحذية المستوردة، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن "ما يميز رواد سوق البالة هنا في السليمانية، هو أن رواد البالة كانوا من مختلف طبقات المجتمع العراقي ولم تقتصر على طبقة معينة ففيها من يبحث عن المواد ذو الاسعار المناسبة وكذلك فيهم من يبحث عن الماركات العالمية.

فيما أوضح أحد المتبضعين في هذا السوق، للوكالة، أن "سبب إقبال العراقيين على شراء البالة، هو المناشئ الأجنبية وجودة المنسوج الذي يضاهي ما يعرض من الجديد في الأسواق حالياً، على الرغم من أن تلك الملابس المسماة بـ(البالة) لم تستهلك طويلاً الأمر الذي يجعلها مرغوبة لدى الكثيريين".

أما أحمد (صاحب محل لبيع المفروشات) لفت إلى أن "كلما تنوعت البالة بمنتجاتها تنوع المشترين، فمثلا تجد الكثير من النساء بسبب قدوم فصل الشتاء قد أخذن بشراء الأغطية والشراشف في بيوتهن لمن لا ترغب أن تقتني ما هو جديد من هذه الأنواع في الأسواق".

وأوضح أحمد، أن "البالة لم تكن وليدة المرحلة الحالية، وإنما كان وجودها ينافس المستورد على مر السنين، الحكم فيها هو المواطن" .

ويعزو البعض من التجار ارتفاع أسعار الملابس الجديدة إلى غلاء الدولار، وغلاء اليد العاملة، وهذه الأسعار دفعت العائلات العراقية إلى البحث عن البديل لكي يحموا أطفالهم من برد قارس وظروف أكثر قسوة، فاتجهوا إلى سوق البالة التي تنتشر في أسواق السليمانية، وتنتشر البسطات والمحلات بشكل يومي نظراً إلى الإقبال الشديد عليها".

وها الأمر، لا يقتصر على الفقراء، فحتى ميسوري الحال وخاصة من فئة الشباب، يأتون إلى سوق البالة يبحثون عن ألبسة وأحذية لا تتوفر إلا في هنا، وهي ألبسة من صناعة أوروبية وماركات عالمية معروفة غير متوفرة في الأسواق المحلية، فيختارون الأحذية الجلدية الأصلية والطبية غير المقلدة، ويشترون الحقائب الجلدية والمعاطف الصوفية ويدفعون ما يطلبه التاجر دون نقاش في السعر.

ولم تعد ملابس البالة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، فبعث البعض مجموعات تروّج لبضاعته مع نشر صور لها وأسعار محددة، لا سيما من التجار الذين لهم معرفة بالعالم الافتراضي.