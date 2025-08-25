رئيس كوردستان يحذر من جعل مناطق الإيزيديين ملاذًا للقوى "غير القانونية"

شفق نيوز- أربيل

حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، من جعل مناطق الإيزيديين ملاذاً للقوى "غير القانونية" وساحة لتصفية الأجندات الإقليمية، مؤكداً استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية في هذا المجال.

وقال بارزاني خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر علمي حول إبادة الإيزيديين، الذي انطلقت أعماله اليوم في أربيل، إن الإقليم على استعداد لجميع أنواع التعاون والتنسيق مع الحكومة، مشدداً على مواصلة العمل حتى إنقاذ آخر مخطوف إيزيدي، وتحويل سنجار إلى محافظة، وتعريف الإبادة على نطاق أوسع عالمياً.

واضاف "يجب أن لا تكون مناطق الايزيديين ملاذا للقوى غير القانونية و ساحة تصفية الاجندات الاقليمية، وفي سبيل هذا نحن على استعداد لجميع أنواع التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "حماية التعددية وقبول الآخر هو واجب الجميع في اقليم كوردستان والعراق"، مؤكدا أن "التعددية في الإقليم العراق هي قوة وغنى وليست مشكلة وخطورة، ويجب العمل دائما على تعزيزها".

وانطلقت اليوم الاثنين، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان فعاليات المؤتمر العلمي للتعريف بإبادة الازيديين، بحضور مختصين من جميع أنحاء العالم لتقديم أبحاثهم حول المأساة وتداعياتها.