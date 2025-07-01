سماع دوي انفجار شديد في طاسلوجة بالسليمانية (فيديو)

شفق نيوز – السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار شديد في قضاء تاسلوجة ضمن حدود المحافظة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "صوت انفجار قوي سُمع قبل قليل قرب منطقة طاسلوجه، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين في الأحياء القريبة".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة مسيّرة (درون)، ويُرجّح أنها تحطمت وسقطت نحو الأرض لأسباب لم تُعرف بعد".

وأكد المصدر أن "السلطات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات لمعرفة طبيعة الجسم الساقط ومصدره، وما إذا كان الحادث عرضياً أو بفعل استهداف".

بدوره أوضح المتحدث باسم مؤسسة الأمن في إقليم كوردستان، العقيد سلام عبد الخالق، لمراسل وكالة شفق نيوز، أنه "لغاية الآن لم تتضح الأمور وقد باشرنا بالتحقيق وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء التحقيقات"