سقوط حطام مسيّرة يشعل أراضي زراعية في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر محلي وشهود عيان، يوم الأحد. بسقوط بقايا طائرة مسيّرة، في محيط قرية كند كلي التابعة لقضاء عقرة في محافظة دهوك، ما تسبب باندلاع حرائق في أراضٍ زراعية ومناطق مغطاة بالحشائش، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شهود عيان شاهدوا أجزاء الطائرة وهي تسقط على الأرض بالقرب من القرية، قبل أن تندلع النيران في عدد من الأراضي الزراعية والحشائش المحيطة بالموقع.

وأضاف أن الحريق امتد إلى مساحات محدودة، قبل أن يتوجه الأهالي والجهات المعنية إلى المكان للتعامل معه ومنع توسعه، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

ولم تتضح حتى الآن أسباب سقوط الطائرة المسيّرة، أو ما إذا كانت قد تعرضت لاعتراض جوي.

وسبق أن شهد قضاء عقرة حادثاً مماثلاً في السابع من حزيران يونيو الماضي، عندما أعلنت السلطات المحلية اعتراض وإسقاط طائرتين مسيّرتين في أجواء ناحية بجيل، من دون وقوع إصابات، فيما أظهرت مشاهد حينها تناثر حطام إحدى الطائرتين وتصاعد الدخان من موقع سقوطها.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد لنشاط الطائرات المسيّرة في أجواء إقليم كوردستان، كان اخرها بعد منتصف ليل اليوم الأحد، بعد اعتراض عدد من المسيرات في أربيل، قبل أن يعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، يوم الجمعة، أن قوات التحالف الدولي أسقطت ثماني مسيّرات مفخخة في سماء أربيل خلال نحو ساعة، من دون خسائر بشرية، مع تسجيل أضرار محدودة في بعض المواقع التي تساقط عليها الحطام.

كما أعلنت سلطات الإقليم إسقاط خمس طائرات مسيّرة أخرى في أربيل مساء السبت، بعد موجات متكررة استهدفت محيط القنصلية الأميركية ومواقع أخرى، فيما تزامن ذلك مع هجمات صاروخية ومسيّرة طالت مواقع للمعارضة الكوردية الإيرانية في أربيل والسليمانية.