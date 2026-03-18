إحباط هجوم بـ3 مسيرات في سماء السليمانية (تحديث)

أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بإسقاط 3 طائرة مسيّرة في أجواء مدينة السليمانية، وتحديداً في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات تم إسقاطها بعد رصدها وهي تحلّق في سماء السليمانية، في الجنوب الغربي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراءها.

وأضاف المصدر، أن "عملية الإسقاط تمت دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".