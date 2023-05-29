سعدي بيره: الحرب الداخلية لن تعود في كوردستان لكن القلق موجود

شفق نيوز/ نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، اليوم الاثنين، عودة الاقتتال بين حزبه والديمقراطي الكوردستاني، مستدركا انه "اذا لم نرحم انفسنا فيتوجب ان ننتظر مرحلة أسوأ بكثير".

وقال بيرة في كلمة له في مراسيم اربعينية الشخصية الكوردية في مدينة اربيل شيخ الله، انه كان شخصا جديرا بالاحترام والتقدير وفي الوقت الذي نحيي اربعينيته يتوجب علينا ان نلتفت الى أوضاعنا الحالية، ومن اجل دماء ونضال الرجال العظماء ومنهم شيخ الله يتوجب أن نسعى للمحافظة على وحدة صفوفنا".

وأضاف بيره، "إذا كنا نعتقد بان الماء والكهرباء عندنا مستمران ولا نواجه تهديدات فهذا غير صحيح لاننا نواجه التهديدات كل تلك الاتفاقيات التي تبرم قسم منها من اجل كيفية التعامل مع الكورد ومايجب ان يفعلوه بنا، في كل تلك الانتخابات يشكل الكورد المادة الرئيسة للعداء من اجل ان يحصلوا على أصوات القوميين الشوفينيين، لذلك اذا استمرينا بعدم رحمة بعضنا للبعض الآخر فإنه يتوجب ان ننتظر مراحل أسوأ بكثير".

واشار بيره الى ان على القوى الرئيسة أن يقطعوا المراحل خطوة خطوة معا من اجل ان لا تذهب سدى السنوات الخمسين او الستين التي عاشها شيخ الله وامثاله وهم يرتدون الحذاء المتهرئ والملابس البالية ورحلة قطع الجبال والوديان، والذين استشهد ابنائهم او بناتهم وحرقت بيوتهم وخربت قراهم، أن يرتاحوا في ظل حكومتنا، لا أن يعيشوا 24 ساعة في اليوم وسط القلق من موعد استئناف الاقتتال الداخلي"، مشددا على ان "الحرب الداخلية لن تستأنف ولكن القلق يستمر ويبقى".