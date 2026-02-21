"سبى الأبيض" الكوردي يتوج كأفضل فيلم قصير في مهرجان دولي

شفق نيوز- دهوك

أعلن مدير إنتاج الفيلم الكوردي القصير "سبى الأبيض"، كيفي صالح، يوم السبت، أن الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برلینالي"، موكداً أن هذا التتويج يعد محطة بارزة في مسيرة السينما الكوردية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "الفيلم من إخراج نوروز شعبان، وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير"، مبيناً أن "قصة العمل تدور حول طفل يعيش في قرية بسيطة يكتشف شغفه بالسينما من خلال عروض متواضعة، ويصر على الحفاظ على هذا الشغف ونقله إلى جيله، رغم قلة الإمكانات وبساطة الحياة اليومية".

وأضاف مدير الإنتاج، أن "الفيلم يسلط الضوء على فكرة استمرارية السينما وانتقالها من جيل إلى آخر، وأن بساطة الحياة القروية لا تمنع من تقديم رسالة سينمائية عميقة ومؤثرة"، لافتاً إلى أن "الفيلم من إنتاج شركة (ميرگه) وبدعم من معهد (دا فينشي)".

من جانبه، قال المتحدث باسم المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك، حسن فتاح، لوكالة شفق نيوز، إن "فوز المخرج الكوردي نوروز شعبان بهذه الجائزة العالمية يمثل مكسباً كبيراً للفن الكوردي، وخطوة تاريخية تعزز حضور السينما الكوردية في أبرز المهرجانات الدولية".