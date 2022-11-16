سبب الرواتب.. استقالة منتسبي مستشفى بإقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باستقالة عدد من منتسبي قسم العناية المركزة والأمراض الانتقالية في مستشفى "قلا" بقضاء كلار التابع لإدارة گرميان في إقليم كوردستان، بسبب استمرار مشكلة عدم دفع رواتبهم.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "6 من منتسبي مستشفى (قلا) في كلار استقالوا، بسبب عدم دفع رواتبهم وعدم ضمان صرف رواتبهم للأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف أن "نحو 140 شخصاً جرى توظيفهم في المستشفى، على أساس التعاقد على ميزانية الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن رواتبهم لم تُدفع منذ خمسة أشهر، رغم تخفيض رواتبهم من 50 مليون دينار إلى 35 مليونًا".