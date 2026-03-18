أسايش كوردستان تكشف تفاصيل الهجمات على السليمانية وكويه خلال يومين

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حصيلة الهجمات التي شهدتها محافظة السليمانية ومحيطها خلال اليومين الماضيين، والتي تنوعت بين هجمات بطائرات مسيّرة وأخرى صاروخية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الثلاثاء، شهد تنفيذ ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة وهجومين صاروخيين استهدفت مدينة السليمانية، وتحديداً مقر قوات (70) التابعة للبيشمركة".

وأضافت أن الهجمات أسفرت عن إصابة عنصرين من وزارة البيشمركة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن معظم الهجمات تم إحباطها وإسقاطها في الأجواء قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي قضاء كوية، أوضحت المديرية أن هجومين بطائرات مسيّرة وقعا عند الساعة 3:50 فجراً، مستهدفين مخيم اللاجئين، ما أدى إلى إصابة عنصرين من فرق إطفاء خليفان بجروح طفيفة أثناء أداء واجبهم.

وبشأن هجمات اليوم الأربعاء، بيّنت الأسايش أن" طائرتين مسيّرتين استهدفتا مجدداً مقر قوات (70) في السليمانية، فيما تعرض مركز قضاء كوية لهجوم بطائرة مسيّرة عند الساعة الثانية فجراً".

وتابعت أن "الفترة التي أعقبت الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم ذاته شهدت تنفيذ 6 هجمات إضافية بطائرات مسيّرة على مخيم اللاجئين في كوية".

وأكدت المديرية أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هجمات اليوم، لافتة إلى أن معظم الطائرات المسيّرة تم إسقاطها في الأجواء.