آسايش اربيل تعتقل مجموعة تبيع أجهزة للغش الامتحاني (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال مجموعة من الأشخاص يبيعون أجهزة إرسال تساعد الطلبة على الغش في الامتحانات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم ابلاغنا من قبل وزير التربية بوجود اشخاص يبيعون أجهزة البلوتوث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب بهدف استخدامها للغش في الامتحانات، ويدعون حصولهم على اسئلة امتحانات الصف 12 وبيعها للطلاب مقابل مبالغ مالية".

واضافت "تمكنت فرقنا بخطة محكمة من تحديد هوية عدد من المتهمين والقاء القبض عليهم بأمر من قاضي التحقيق بتاريخ 15 أيار 2023 وضبط عدد من أجهزة الغش المختلفة".

واشارت الى ان "ذلك يأتي في وقت تم فيه إلقاء القبض خلال الفترة الماضية على عدد آخر من الأشخاص بنفس التهمة وتقديمهم إلى المحكمة".

وبين المديرية "نؤكد للطلاب وذويهم في اقليم كوردستان ان الاخبار التي تتحدث عن كشف اسئلة امتحانات الصف 12 والحصول عليها بعيدة عن الحقيقة والهدف منها هو اخذ مبالغ مالية من الطلاب وخداعهم لذا نطالب من الطلاب الابتعاد عن شراء هذه الاجهزة".

كما اشادت المديرية بتعاون اهالي مدينة اربيل الدائم مع القوات الامنية في الادلاء بالمعلومات عن المتهمين.