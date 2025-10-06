أزمة قلبية تنهي حياة متقاعد كوردي أثناء استلام راتبه

شفق نيوز- السليمانية

توفي مواطن كوردي متقاعد، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل أحد المصارف أثناء مراجعته لاستلام راتبه الشهري في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان ضمن اقليم كوردستان.

وذكر مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن المواطن يُدعى جمال أحمد حسن، من مواليد 1962 وهو من سكان كلار، وقد سقط مغشياً عليه داخل المصرف بشكل مفاجئ أثناء استلامه راتبه.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، إلا أن المواطن فارق الحياة قبل وصولها، مشيراً إلى أن سبب الوفاة يعود إلى جلطة قلبية مفاجئة.

ونُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأخرت رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان لعدة أشهر نتيجة الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، ما أثر على نحو 500 ألف موظف حكومي.

وأطلقت الرواتب مؤخراً وفق الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، الذي نص على تسديد المستحقات المتأخرة لشهرَي آب وايلول، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي لتغطية الرواتب الشهرية.