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زاخو تضع برنامجها لاعياد نوروز وخطة أمنية لحماية المحتفلين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-07T13:38:13+0000
زاخو تضع برنامجها لاعياد نوروز وخطة أمنية لحماية المحتفلين

شفق نيوز / أعلنت إدارة قضاء زاخو، يوم الاثنين، عن وضع برنامج خاص لاحتفالات عيد نوروز، فيما لفتت الى وضع خطة أمنية "محكمة" للحفاظ على سلامة السيّاح والمحتفلين.

وقال مسؤول الادارة الذاتية لقضاء زاخو كَوهدار شيخو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى قائممقامية القضاء وحضرته شفق نيوز إن "الإدارة في قضاء زاخو وضعت برنامجاً خاصاً بمناسبة احتفالات عيد نوروز"، مبينا ان "الخطة او البرنامج الذي وضعناه يشمل جوانب عدة منها امنية حيث وضعت خطة محكمة للحفاظ على سلامة المحتفلين والسيّاح وتنظيم عملية المرور من قبل دائرة المرور".

وأضاف شيخو ان "ادارة زاخو ستقوم بترميم شوارع رئيسية مؤدية الى المناطق السياحية والمواقع الخاصة بالاحتفالات".

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً،

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.

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