رئيس إقليم كوردستان يؤكد استمرار العمل مع بغداد لحل أزمة الرواتب

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، استمرار التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل أزمة رواتب موظفي الاقليم، فيما أشار إلى استمرار المفاوضات مع الأحزاب والشركاء الكورد لضمان عودة تدفق النفط وتنظيم الأمور في السليمانية وفق القانون.

وقال نيجيرفان بارزاني، في حديث للصحفيين في اربيل، إن إقليم كوردستان وبغداد متواصلان في جهود حل أزمة رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن الاجتماعات مستمرة في أربيل وبغداد، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل قريب.

وأضاف بارزاني، أن "أولوية حكومة الإقليم هي كيفية حل مشكلة الرواتب، وأنا شخصياً أرى أنه سيتم حلها قريباً".

وتطرق إلى الأحداث الأخيرة في السليمانية، قائلاً: "أعلنّا موقفنا سابقاً بخصوص أحداث السليمانية، وما يهمنا هو أن كل الأمور تسير بشكل قانوني".

وأكد، أن المفاوضات مستمرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مواعيد محددة، لكن النقاش مستمر.

وأشار بارزاني إلى استمرار المفاوضات مع شركاء آخرين، قائلاً: "نحن في مفاوضات متواصلة، وتحدثت قبل أيام مع السفير الأميركي والشركات النفطية أيضاً، وما يهمنا هو عودة تدفق النفط عبر الأنابيب مجدداً".