رئيس إقليم كوردستان يزور تركيا

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، زيارة إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتنطلق أعمال المنتدى تحت شعار (إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات)، برعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول ووزراء من أكثر من 100 دولة ويستمر المنتدى لمدة ثلاث ايام من 1 - 3 من شهر آذار/مارس الجاري.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور اليوم مدينة أنطاليا التركية لحضور المنتدى.

وأضاف البيان أن رئيس اقليم كوردستان سيعقد خلال المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدة اجتماعات ولقاءات مع عدد من المشاركين ويناقش العلاقات والأوضاع في المنطقة بشكل عام.

ووفقا للبيان فإن المشاركين سيُناقشون موضوعات الحرب والإرهاب والهجرة و مخاطر وعواقب تغير المناخ والكوارث الطبيعية والعديد من القضايا الأخرى.