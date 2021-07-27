رئيس إقليم كوردستان يرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق"، معتبرا "بإنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي".

وأضاف بارزاني، "أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم".

أرحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية مثل الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والثقافي. أثني على رئيس الوزراء الكاظمي والفريق العراقي على جهودهم. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 27, 2021

وكان العراق والولايات المتحدة قد أصدرا بيانا ختاميا، أمس الاثنين، لجولة الحوار الرابعة والأخيرة بينهما والتي انعقدت في واشنطن بمشاركة ممثلين عن إقليم كوردستان، وتضمنت اتفاق البلدين على مغادرة القوات المقاتلة الأمريكية بنهاية العام الجاري.

كما تضمن البيان استمرار وتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما فيها التعاون الاستخباراتي واستمرار الجيش الأمريكي في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها.